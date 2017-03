Das „TourTag-Logo“ ist da 2017-03-27T15:51+0200 2017-03-27T15:51+0200

Wer wissen möchte, was sich am 1. und 2. Juli 2017 in Meerbusch in Sachen „Tour de France“ tut, braucht jetzt nur noch auf das bunte „TourTag Meerbusch“-Logo zu achten. Die frische Wort-Bild-Marke hat das Tour-Team im Rathaus gestaltet, um gezielt für die Meerbuscher Angebote rund um das Gastspiel des drittgrößten Sport-Events der Welt zu werben. Unter anderem wird das Motiv auf „Citylights“ an Bushaltestellen, auf Plakaten, Straßenbannern und unter jeder E-Mail erscheinen, die die Stadtverwaltung verschickt. Von Alexander Ruth