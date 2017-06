Der Klingel-Nachschub ist da!

Wie warme Semmeln gingen die ersten Fahrradklingeln für den Meerbuscher TourTag über den Tresen – ruckzuck waren sie ausverkauft. Jetzt ist der heiß begehrte „Stoff“ wieder erhältlich. Von Alexander Ruth

Die Meerbuscher „TourKlingel“ ist wieder da. Nachdem die ersten 500 Exemplare im Handumdrehen vergriffen waren, ist jetzt Nachschub eingetroffen. Wer sich jetzt wieder ein originelles Souvenir für das große Radsportereignis am 2. Juli besorgen möchte, ist in den Bürgerbüros der Stadtverwaltung goldrichtig. Die Klingel mit dem bunten „TourTag Meerbusch“-Logo ist in den Farben Schwarz, Rot, Gold, Silber, Blau und Grün zu haben und kostet 3,90 Euro. Weitere Verkaufsstellen sind die Fahrradgeschäfte „Kettenantrieb“ an der Moerser Straße in Büderich und Zweirad Thielen an der Meerbuscher Straße in Osterath.

Alexandra Schellhorn vom Stadtmarketing hat Spaß an den klingelnden Erinnerungsstücken. „Zu einem Tag, an dem sich alles ums Fahrrad dreht, passt nichts besser. Den Klingelton haben wir mit Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage persönlich ausgesucht“, sagt sie augenzwinkernd. Wer sich die Klingel kauft oder sie verschenkt, sichert sich zudem etwas ganz Besonderes.

(Report Anzeigenblatt)