Die Lesepaten sind wieder da! Teilen

Twittern





2017-01-31T09:20+0100 2017-01-31T09:20+0100

Am Donnerstag, 2. Februar, um 15.30 Uhr liest die beliebte Lesepatin Doris Stracke-Egermann lustige Geschichten in der Stadtbibliothek Osterath Kaarsterstr. 5a für Kinder ab 4 Jahren. Ebenfalls am Donnerstag, 2. Februar, um 16.30 Uhr liest der beliebte Lesepate „Krumi“ (Wolfgang Krumnacker) in der Stadtbibliothek Büderich, Dr. Franz Schütz- Platz 5, lustige Geschichten für Kinder ab 4 Jahre und zeigt anschließend noch ein kleines Zauberprogramm. Von Alexander Ruth