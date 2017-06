Doppelsieg für Tura-Karatekas 2017-06-09T13:52+0200 2017-06-10T02:00+0200

Beim Go-Me-Kan-Kata-Turnier in Kaarst holte sich die erst 14-jährige Sarah Cieszonek in der Gruppe der Gelbgurte den Sieg. Den zweiten Platz in dieser Gruppe sicherte sich in ihrem ersten Turnier ihre Vereinskameradin Katrin Michailow. Von Alexander Ruth