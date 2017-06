Dreister Taschendieb in Büderich 2017-06-21T15:31+0200 2017-06-21T15:31+0200

Am Mittwoch, gegen 9.40 Uhr, rief eine Seniorin in Büderich die Polizei zu Hilfe. „Sie schilderte, dass sie soeben bestohlen worden sei“, berichtet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Sie habe auf dem Gehweg der Straße Kanzlei gestanden und ihre Handtasche kurz auf dem mitgeführten Rollator abgestellt. „Dann sei plötzlich eine männliche Person gekommen, habe die hellbeige Handtasche an sich genommen und sei in Richtung Necklenbroicher Straße weggelaufen.“ Von Alexander Ruth