Ein „Hilfsnetz“ für Meerbuscher!

Meerbuscher können jetzt Meerbuschern helfen: In der Pfarrgemeinde Sankt Mauritius und Heilig Geist hat sich das „Hilfsnetz“ gegründet. Jetzt werden Ehrenamtliche gesucht. Von Alexander Ruth

Sie wollen helfen, wo Menschen alleine sind: In Büderich hat sich jetzt das neue „Hilfsnetz“ gegründet, und bereits nach den ersten Tagen haben sich Ehrenamtler gemeldet, die mithelfen wollen. „Wir haben einfach gesehen, dass der Bedarf da ist“, sagen Uschi Gerhards und Claudia Klingen vom „Hilfsnetz“ in Büderich. In der Pfarrgemeinde von Sankt Mauritius und Heilig Geist angesiedelt, ist es ein Kooperationsprojekt mit dem Caritasverband im Rhein-Kreis Neuss. Ehrenamtliche werden nun gesucht, um Senioren (aber auch jüngeren Menschen) im Alltag zu helfen, dort, wo Hilfe nötig ist. „Es gibt halt immer mehr Senioren, die alleine sind“, so die beiden. Menschen würden aus unterschiedlichsten Gründen Hilfe auf einem niedrigen Level brauchen. Sei es einfach nur aus Einsamkeit mit einem Spaziergang, vielleicht als Einkaufshilfe oder einfach nur als Besuchsdienst – das „Hilfsnetz“ will jetzt da sein. „Wenn wir vor Ort sind, wollen wir auch schauen, welche Bedürfnisse die Besuchten haben.“ Helfer könnten die Teilnahme am sozialen Leben ermöglichen, der Vereinsamung entgegenwirken, die Lebensqualität der Senioren verbessern. Dazu könnten die Ehrenamtlichen auch pflegende Angehörige unterstützen, indem sie beispielsweise einfach einmal für eine Stunde Auszeit sorgen. „Und wir können den Verbleib im gewohnten Umfeld verlängern“, sind sich die Verantwortlichen sicher. Gesucht werden nun Menschen, freundliche, kommunikative und selbstständige Frauen und Männer, die gerne im Team arbeiten und eine verantwortungsvolle Aufgabe suchen. „Erwünscht sind Menschen, die Interesse daran haben, andere kennenzulernen und ihnen zu begegnen.“ Und: Sie sollten gegenüber den Nutzern des „Hilfsnetzes“ Toleranz und Offenheit mitbringen, dazu die Fähigkeit haben, die eigene Person in den Hintergrund zu stellen und zuhören zu können. Potenziellen Ehreamtlichen wird auch etwas geboten: unter anderem die Teilnahmemöglichkeit an Fortbildungen, Begleitung und Unterstützung durch Gemeindereferentin Ingrid Mielke und der Caritasbeauftragten Hildegard Reuter. Wer für das Jahr 2017 noch eine Aufgabe sucht, ist beim „Hilfsnetz“ genau an der richtigen Stelle. Kontakt: Im Pfarrbüro (02132 2083) oder bei Uschi Gerhards über 02132 9691074.

(StadtSpiegel)