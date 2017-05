Ein Arche-Besuch lohnt sich immer!

Der Frühling nimmt Fahrt auf, der Sommer ist nicht mehr fern. Extra-Tipp-Meerbusch-Praktikant Justus Frehe schaute in der Arche Noah in Büderich vorbei, stellt diese vor und fragt, wann jetzt die beste Besuchszeit ist. Von Alexander Ruth

Überall laufen spielend Kinder umher, Eltern schauen liebevoll ihren Nachwuchs an. Hier bestaunen sie die Kaninchen, dort füttern sie die Ziegen. Und dass der wundervolle Ort Arche Noah so toll besucht ist, ist gut: Denn das Refugium für gerettete Tiere in Büderich ist ein Streichelzoo, der seit Jahrzehnten Jung und Alt begeistert. In der Arche Noah gibt es viele Tiere von klein bis groß, wie zum Beispiel Kaninchen, Schweine, Ponys, Esel und noch viele mehr. Neben den Einnahmen durch Besuche lebt der Streichelzoo auch stark von Spenden. „Es gab schon oft schwierige Situationen in denen die Arche Noah sehr auf Spenden der Besucher angewiesen war, wie beispielsweise als im Winter die Heuballen kaputt gingen und durch die Spenden neue gekauft werden konnten“, berichtet Hildegard Miedel. Und wie sieht es aktuell mit Tier-Nachwuchs aus? Aus Sicht von Kindern und Jugendlichen kann man sagen: Leider gibt es keine Tierbabys. Und das jetzt im Frühling. Aber das ist gut so: „Die Arche Noah hat nur Platz für Tiere, die von ihren Besitzern nicht mehr gewollt werden“, sagt Hildegard Miedel. Aber sie kann es sich nicht verkneifen: „Natürlich hätte ich auch einmal wieder gerne welche hier. Aber so schwer es auch ist, das geht leider nicht. Wir sind absolut voll.“ So voll, dass die Arche Noah auch aktuell keine neuen Tiere annehmen kann. Und dass die Arche Noah aus allen Ställen und Gehegen platzt, das können Besucher sehen und hören. Hier wiehert es, dort grunzen fröhlich die Schweine. Mit einem Besuch können Meerbuscher helfen, die Kosten zu decken. „Unsere Tiere sind ja auch größtenteils schon im Rentenalter, da fallen dann noch viel mehr Arztkosten an als bei jüngeren.“ Dass die Meerbuscher das wissen und eindeutig ein Herz für Tiere haben, konnte man in diesem Winter erleben: Als die Arche Noah zum Spenden im Winter aufrief, gab es noch zusätzlich mehr Tierpatenschaften als sonst, weil man damit auch den Tierpark unterstützt. Damit können Meerbuscher einfach ganzjährig helfen. Die beste Zeit, zur Arche Noah zu kommen, ist mittlerweile unter der Woche: „Am Wochenende explodieren die Besucherzahlen einfach“, so Miedel.

(Report Anzeigenblatt)