Einbrecher „Im Niederstift“ 2017-03-03T15:50+0100 2017-03-04T00:00+0100

Am vergangenen Mittwoch, in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 20.45 Uhr, kletterten Unbekannte auf der Straße „Im Niederstift“ an einem Mehrfamilienhaus auf den Balkon einer Hochparterrewohnung und hebelten dort die Türe auf. Anschließend durchsuchten sie Teile des Mobiliars und entkamen nach ersten Erkenntnissen mit einer Stange Zigaretten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen. Von Alexander Ruth