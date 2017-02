Einbruch am Amselweg 2017-02-20T09:21+0100 2017-02-20T09:21+0100

Am vergangenem Donnerstag, zwischen 7.40 Uhr und 12.20 Uhr, drangen unbekannte Tageswohnungseinbrecher in ein Reihenhaus am Amselweg in Büderich ein. Die Diebe hatten gewaltsam die Kellertür aufgebrochen und im Haus sämtliche Schubladen durchsucht. Dabei fiel den Tätern nach ersten Erkenntnissen Schmuck in die Hände. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter 02131 3000. Von Alexander Ruth