Einbruch in Einfamilienhaus 2017-05-10T09:31+0200 2017-05-10T09:31+0200

In Büderich waren zwischen vergangenem Samstag, 8.50 Uhr, und Sonntagnacht, 0.30 Uhr, Einbrecher an einem Einfamilienhaus an der Straße „Am Willer“ zugange. Die Gesetzlosen verschafften sich durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster Einlass in das Haus. Hier durchsuchten sie Teile des Mobiliars nach Wertsachen und entkamen mit Schmuck. Die Polizei konnte Spuren sichern und hat die Ermittlungen aufgenommen. Von Alexander Ruth