An der Grünstraße versuchten Einbrecher am zweiten Weihnachtstag (26.12.), zwischen 11 und 15 Uhr, in gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Sie kletterten auf die Balkone und hebelten an den Glastüren. In einem Fall durchsuchten sie mehrere Räume im anderen Fall blieb es nach ersten Erkenntnissen beim erfolglosen Versuch. Die Polizei bitte Zeugen, sich unter 02131 3000 bei ihr zu melden. Von Alexander Ruth

(Report Anzeigenblatt)