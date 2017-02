Elias siegt in Büderich!

Völlig überraschend gewann der erst 16 Jahre alte Tennis-Nachwuchsspieler Elias Emilio Walter vom TV Osterath das zweite von vier Veranstaltungen der U21-Turnierserie von M.A.R.A. Sport-Consulting. Von Alexander Ruth

„Es waren Matche auf Spitzenniveau, teilweise spannend und hochklassig“ zeigte sich Turnierleiterin Annette Hierl hocherfreut. Das 2. Turnier der neuen M.A.R.A. Tennisserie für die Altersklasse U 21 war in der Tat quantitativ & qualitativ bestens besetzt. Wie ausgeglichen die Felder waren, zeigt die Tatsache, dass der spätere Turniersieger Elias Emilio Walter (TV Osterath) bereits in den Runden 1& 2 über die volle Distanz gehen musste. Dabei bezwang er Maarten Kremer (RTHC Bayer Leverkusen) mit 1:6 6:0 10:7 und Felix Decker (TC Bredeney) mit 4:6 6:3 10:8. Felix Decker gewann im übrigen eine Woche vorher das 1. Turnier der M.A.R.A. Turnierserie. Elias Finalgegner Alessandro Papalia (GW Königsforst) hatte im Halbfinale, in einem auf Messers Schneide stehendem Match, gegen den stark aufspielenden Florian Gehlen (RW Grevenbroich (YONEX tennis base) das bessere Ende mit 10:4 im entscheidenden Matchtiebreak auf seiner Seite. Florian Gehlen schaltete vorher bereits Moritz Plath (TTC Brauweiler) und Marwin Kralemann (RW Hagen) aus.

Bei der Damenkonkurrenz überzeugte einmal mehr die Niederländerin Laura Rijkers vom TV Vennkel, die erst im Finale einer unerhört stark aufspielenden Carolina Bulatovic (TC Bredeney) gratulieren musste. „Nach Lauras Triumph beim 1. Turnier der M.A.R.A. Serie übernimmt sie jedoch die Führung der Gesamtwertung. Turniersiegerin Carolina Bulatovic musste sich ihren Triumph jedoch hart erarbeiten. In Runde 1 bezwang sie in einem Marathonmatch die ebenfalls gut aufspielende Laura Böhner (TC Rheinstadion) mit 3:6 7:5 10:7 um sich anschließend mit Zweisatz Siegen gegen Alissa Schmitz (TC Kerpen) und Liva Nur Yildiz (SW Essen) das Finale zu erreichen. „In der Woche zuvor schied Carolina bereits in Runde 1 umso erfreulicher ist nun ihr Turniersieg“ bewertet Turnierleiterin Annette Hierl Carolinas Leistung. „Auffällig war das durchgehend gute und professionelle Niveau in der Damenkonkurrenz“, so Hierl.

(StadtSpiegel)