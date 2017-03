Ende der Kanzelpredigten

Am nächsten Sonntag, 2. April, endet die Gottesdienstreihe zum Reformationsjubiläum mit der Kanzelrede von Professorin Dr. Barbara Welzel in der Büdericher Bethlehemkirche – wie immer ist Beginn um 10 Uhr. Von Alexander Ruth

Nach Rednern aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Medien ist die Reihe nun an der Vizepräsidentin der Universität Dortmund und damit einer Vertreterin aus dem Bereich von Wissenschaft und Bildung.

Die Kunsthistorikerin Barbara Welzel wird in ihrer Kanzelrede näher eingehen auf das Spannungsverhältnis zwischen der Reformation und den vor ihr liegenden Traditionen der Kirche, die mit der Reformation durchaus nicht alle verloren gingen. Ihr ist wichtig, dass die Reformation auch als Erbe der sehr viel längeren Geschichte von Christentum und Kirche in Europa verstanden wird. Als Kunsthistorikerin richtet sie den Blick auch auf die Kirchbauten und ihre Ausstattung – ihre Doktorarbeit schrieb sie über die vorreformatorischen Abendmahlsaltäre – und wird dabei auch die Bethlehemkirche, in der der Gottesdienst stattfindet, in den Blick nehmen.

Barbara Welzel ist im Stadtkirchenausschuss Dortmund aktiv und widmet sich dort unter anderem auch besonderen Projekten zwischen Universität, Stadt und evangelischem Stadtkirchenverband in der ältesten Dortmunder Kirche, die Reinoldikirche. Nach dem Gottesdienst nimmt die Vizepräsidentin der Universität Dortmund im Foyer der Kirche am gemeinsamen Gedankenaustausch teil. Alle Gottesdienstbesucher sind herzlich eingeladen, bei einem Kaffee die Gelegenheit zum Gespräch zu nutzen.

(StadtSpiegel)