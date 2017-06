Erinnerung an Gestermann 2017-06-14T09:42+0200 2017-06-14T09:42+0200

Ingrid Kuntze, Tochter von Hans Paul Gestermann (1903 – 1989), möchte noch einmal an die Werke ihres Vaters erinnern und hat eine Ausstellung im Theaterfoyer Haus Lörick, Grevenbroicher Weg 70,in Lörick ermöglicht. Die Ausstellung läuft noch bis zum 21. Juli und steht unter dem Titel „Lebensbilder“. Gezeigt werden Bilder in Öl und Aquarell von 1940 – 1965. Hans Paul Gestermann hat mit seiner Familie in Büderich gelebt. Von Alexander Ruth