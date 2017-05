Erste-Hilfe-Kurs in Büderich

Der Malteser Hilfsdienst e.V. in Meerbusch bietet Erste-Hilfe-Kurs an. Von Alexander Ruth

Dieser Kurs ist geeignet für Führerscheinbewerber, Betriebshelfer, Gruppenführer, Trainer und sonstige Interessenten. Der Kurs findet am Samstag, 20. Mai, in der Zeit von 9 Uhr bis 17 Uhr in Büderich im Pfarrzentrum von St. Mauritius, Düsseldorfer Straße 4, statt. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

(Report Anzeigenblatt)