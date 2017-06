Familien-Ära endet nach 89 Jahren

Der Abschied fällt nicht leicht: Robert und Bärbel Wolff schließen ihre Parfümerie in Büderich. Von Alexander Ruth

Die Kundinnen der Büdericher Parfümerie Wolff werden in diesen Tagen von einer wahren Angebotslawine empfangen: Zum Abschied aus dem Berufsleben verwöhnen die Inhaber ihre Kunden – denn das Lager wird restlos geräumt.

Der Schritt, das älteste Büdericher Geschäft aufzugeben, fällt Robert Wolff nicht leicht, ist aber wohl überlegt.

„Als meine Frau und ich zu Weihnachten mit unserer Familie zusammen saßen, haben wir uns entschieden, für unser Geschäft einen Nachfolger zu suchen“, erklärt Robert Wolff. Er feiert im Juli seinen 65. Geburtstag und kann auf rund 50 Jahre Berufsleben zurückblicken, in denen zu wenig Zeit für Privates und die Familie blieb. „Wir hatten unseren eineinhalbjährigen Enkel Jakob zu Besuch und uns wurde klar, dass wir in Zukunft mehr Zeit mit ihm verbringen wollen“, so Wolff.

Als selbstständiger Geschäftsmann hatte er sich täglich, also auch an Sonn- und Feiertagen um das Geschäft gekümmert, war nur selten und kurz in Urlaub gefahren und viel zu wenig Zeit für die beiden Töchter gehabt. Von seinem Enkel will der gebürtige Büdericher nun mehr mitbekommen.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschieden sich Bärbel und Robert Wolff von ihrem Geschäft, denn sie haben in den vergangenen Jahrzehnten zu ihren Kunden ein sehr persönliches Verhältnis aufgebaut. „Als wir unsere Entscheidung öffentlich machten, flossen schon einige Tränen“, berichtet der gelernte Drogist Wolff.

Als sein Großonkel Willie Bierewitz 1928 seine Drogerie eröffnete, lautete die Geschäftsadresse „Dr. Diehl Straße 1“, später firmierte die Drogerie an der „Krefelderstraße 1“ und danach an der „Moerserstraße 1“ – und das ohne umzuziehen. Das damals übliche Warensortiment umfasste Kräuter, Pasten, Farben, Chemikalien, Fotoartikel und Spirituosen, für die Onkel Willie die einzige Lizenz im Ort besaß.

Nach dem Krieg übernahmen Robert Wolffs Eltern 1950 die Drogerie und bauten sie zu einer Parfümerie um. Robert selbst stieg nach seiner Ausbildung zum Drogisten vor 45 Jahren in den nun Elterlichen Betrieb ein, den er 15 Jahre später von ihnen übernahm. Mit den Jahren wuchsen die Geschäftsräume auf heute 100 Quadratmeter Verkaufsfläche und es wurde ein Kosmetikinstitut mit 70 Quadratmeter eröffnet.

„Es ist gut zu wissen, dass unser Familienbetrieb in gute Hände übergeben werden kann und weiter geführt wird“, so Robert Wolff, der mit dem Ehepaar Hamacher-Platen kompetente und erfahrene Nachfolger gefunden hat.

Als Betreiber mehrerer Parfümerien in Düsseldorf und Umgebung kennen sie die Interessen ihrer Kundschaft gut. Besonders froh ist Robert Wolff, dass seine Mitarbeiterinnen übernommen werden.

(StadtSpiegel)