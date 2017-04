Faszientraining in Büderich 2017-04-07T09:31+0200 2017-04-07T09:31+0200

Ab Mittwoch, 26. April, beginnt um 10 Uhr wieder ein neuer Kurs für die Faszien in der AWO-Begegnungsstätte in Büderich, Am Kapittelsbusch 29. Beim Faszientraining beugen die Teilnehmer mit Selbstmassage und Yin Yoga Verspannungen und Schmerzen vor, indem Verklebungen der Faszien gelöst werden. Außerdem kann der Körper durch gezielte Übungen sowie den Einsatz der Faszienrolle gestrafft und geformt werden, was sich positiv auf Haut und Gewebe auswirkt. Wer Problemzonen bekämpfen möchte, sollte also nicht nur einzelne Muskeln, sondern auch das Fasziensystem trainieren. Der Kurs umfasst insgesamt zwölf Termine jeweils in der Zeit von 10 bis 11.15 Uhr und kostet 66 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen unter 02161 819942. Von Alexander Ruth