Der WDR hat eine Probe für das Krippenspiel am Heiligen Abend in der Mauritiuskirche in Büderich aufgenommen. Im Rahmen der Sendung „Aktuelle Stunde“ am Heiligen Abend (24. Dezember, 18.45 bis 19.30 Uhr) soll ein ausführlicher Beitrag für ganz NRW gesendet werden. Die Sendung kann auch im nachhinein über die Mediathek des Senders angeschaut werden. Von Alexander Ruth