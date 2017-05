Film über Verona Pooths Leben!

Ihr Gesicht kennt jeder Meerbuscher, einige kennen sie auch privat: Jetzt soll ein Film über das Leben von Verona Pooth erscheinen. Von Alexander Ruth

Eigentlich gibt sie sich zurückhaltend, wenn sie in Meerbusch unterwegs ist. Entdeckt sie jemand im Café, macht niemand eine Welle. Dass Verona Pooth in Meerbusch privat unterwegs ist, ist normal und weiß jeder. Hier ist sie zuhause, hier genießt sie auch ihr Privatleben. Doch wenn demnächst Verona Pooth mit einem Kamerateam an ihrer Seite in den Straßen Meerbuschs gesehen werden sollte, dann hat das einen Grund: Wie sie jetzt dem Magazin „Gala“ verriet, soll es einen Film über sie geben. „2018 wird mein Leben verfilmt. Wir sind mitten in der Umsetzung“, sagte Verona Pooth. Mit ihren 49 Jahren hat sie biografisch auch schon einiges zu bieten: Ihren Durchbruch schaffte sie mit der offiziellen Ehe (13. Mai 1996 bis 27. Mai 1997) mit Pop-Titan Dieter Bohlen. Sie verschaffte dem „Blubb“ ordentlich Auftrieb und sagte auch schon einmal: „Da werden sie geholfen.“ Dazu war die Meerbuscherin Miss Hamburg, Miss Germany, Miss Intercontinental, und Miss American Dream. Heute ist sie bekannterweise mit Franjo Pooth verheiratet und genießt ihr Eheglück mit den den beiden gemeinsamen Söhnen San Diego und Rocco Ernesto in Meerbusch.

(Report Anzeigenblatt)