Firmung in Büderich

Am Dienstag, 31. Januar, wird Weihbischof Dr. Schwaderlapp aus Köln 31 Jugendliche aus der Gemeinde St. Mauritius und Heilig Geist in Büderich firmen. Die Feier beginnt um 18 Uhr in der Mauritiuskirche. Die Jugendlichen haben sich seit einem halben Jahr auf den Empfang des Firmsakramentes vorbereitet. In vier Gruppen haben sie sich über den Glauben informiert, gemeinsam Gottesdienste gefeiert und waren für ein Wochenende an der Steinbachtalsperre. Der nächste Firmkurs beginnt im Sommer. Von Alexander Ruth

Foto : Pfarrgemeinde Büderich (Report Anzeigenblatt)