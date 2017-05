Fluglärmgegner treffen sich 2017-05-03T09:32+0200 2017-05-03T09:32+0200

Am kommenden Donnerstag, 4. Mai lädt der Verein „Bürger gegen Fluglärm“ um 19 Uhr zu seinem monatlichen Treffen in das Gasthaus Krone, Moerser Straße 12, in Büderich ein. Von Alexander Ruth