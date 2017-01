Am vergangenen Donnerstagmorgen ist in Büderich eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Dabei bog ein 25-Jähriger mit seinem PKW Mercedes Vito um 7.55 Uhr von der Büdericher Römerstraße nach rechts in den Laacher Weg ab. „Er erfasste eine 39-jährige Frau, die in diesem Augenblick die Laacher Straße zu Fuß überqueren wollte“, so die Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Meerbuscherin schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Von Alexander Ruth

(StadtSpiegel)