Gartenhütte brannte ab FOTO: Feuerwehr FOTO: Feuerwehr 2017-04-24T15:02+0200 2017-04-24T15:01+0200

Vollständig abgebrannt ist am frühen Sonntagmorgen Am Ökotop in Düsseldorf Heerdt eine Gartenhütte. Der Büdericher Löschzug war vor Ort. Von Alexander Ruth