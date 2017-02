Gegen noch mehr Fluglärm!

Erst im vergangenen Jahr hat der Düsseldorfer Stadtflughafen einen Nachtflugrekord aufgestellt. Jetzt will das Unternehmen allerdings noch mehr Starts und Landungen – ab dem 13. Februar beginnt „die Erörterung der Einwendungen und Stellungnahmen im Planfeststellungsverfahren für die Kapazitätserweiterung“. Von Alexander Ruth

Es ist ein Rekord, wie ihn Meerbusch nicht weniger leiden könnte: Der Düsseldorfer Flughafen hat vor wenigen Wochen eingestanden, im vergangenen Jahr so viele Landungen nach 23 Uhr und bis 6 Uhr morgens durchgezogen zu haben wie seit neun Jahren nicht mehr. 1991 Landungen gab es während „der Nachtruhe“, 153 Starts nach 22 Uhr. Aufmerksam darauf gemacht hatten die „Bürger gegen Fluglärm“ – der Düsseldorfer Flughafen bestätigte die Zahlen damals.

Und jetzt steht für Fluglärmgegner bereits das nächste Ärgernis an: Der Flughafen würde gerne zu Spitzenzeiten die Zahl der möglichen Starts und Landungen pro Stunde von 45 auf 60 erhöhen.

Dazu findet nun die „Erörterung zur Kapazitätserweiterung“ des Flughafens statt. Ab Montag, 13. Februar, 10 Uhr, findet „die Erörterung der Einwendungen und Stellungnahmen im Planfeststellungsverfahren für die Kapazitätserweiterung des Flughafens Düsseldorf“ statt. Der Termin wird in der Messehalle 1 auf dem Gelände der Düsseldorfer Messe, Rotterdamer Straße/Ecke Stockumer Kirchstraße, in Düsseldorf durchgeführt (Messe Eingang Süd).

Der Termin ist allerdings nichtöffentlich. Teilnahmeberechtigt sind neben dem Vorhabenträger, den Fachbehörden und den Trägern öffentlicher Belange, die Einwenderinnen und Einwender (rund 40.000 Bürger) deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder Bevollmächtigte, sowie betroffene Bürgerinnen und Bürger aus den Städten Düsseldorf, Duisburg, Essen, Heiligenhaus, Kaarst, Krefeld, Meerbusch, Moers, Mülheim an der Ruhr, Neuss, Ratingen, Tönisvorst und Willich.

Zur Feststellung der Teilnahmeberechtigung wird eine Eingangskontrolle erfolgen. „In diesem Zusammenhang wird zwingend der Personalausweis benötigt“, so die Bezirksregierung Düsseldorf. Die Erörterung wird voraussichtlich mehrere Tage in Anspruch nehmen. „Auf der Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf www.brd.nrw.de informieren wir jeweils am laufenden Verhandlungstag über den Fortgang und den Stand der Tagesordnung sowie darüber, ob und wann der Termin am Folgetag fortgesetzt wird“, so die Bezirksregierung Düsseldorf.

(StadtSpiegel)