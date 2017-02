Am Montag, 13. Februar, um 18 Uhr findet der nächste Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz in der AWO Büderich, Am Kapittelsbusch 29, in Büderich statt In Büderich bietet die Alzheimer Gesellschaft Kreis Neuss/Nordrhein e.V. jeden zweiten Montag im Monat ein Gesprächskreis für Angehörige demenzkranker Menschen an. Sie erhalten Informationen rund um das Thema Demenz und können sich mit anderen, die sich in ähnlicher Lebenssituation befinden, austauschen. Von Alexander Ruth

Die Teilnahme ist kostenlos, erfordert keine Anmeldung und ist unverbindlich. (Report Anzeigenblatt)