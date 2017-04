Gymnastik für die Wirbelsäule 2017-04-07T09:31+0200 2017-04-07T09:31+0200

Ab Dienstag, 25. April, findet in der AWO-Begegnungsstätte in Büderich, Am Kapittelsbusch 29, wieder ein neuer Kurs für die Wirbelsäule statt. Wirbelsäulengymnastik ist ein optimales Fitnesstraining für den Rücken mit hohem Gesundheitswert. Es erwarten die Teilnehmer Balance- und Koordinationstraining, verschiedene Kräftigungsübungen sowie Dehnung und Entspannungsübungen. In diesem abwechslungsreichen Kurs kann man mit einem gezielten Training Rückenbeschwerden vorbeugen und die Körperhaltung verbessern. Der Kurs hat zehn Termine und findet jeweils in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 48 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen unter 02161 819942. Von Alexander Ruth