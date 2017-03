Hausführungen im Johanniter-Stift 2017-03-10T15:20+0100 2017-03-11T00:00+0100

Am Donnerstag, 16. März, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr bietet das Johanniter-Stift Meerbusch Interessierten die Möglichkeit, die Einrichtung kennen zu lernen. Führungen im Pflege- und Apartmentbereich sind an diesem Abend innerhalb des oben angegebenen Zeitraumes möglich. Um Voranmeldung wird bis Donnerstag, 16. März, um 14 Uhr, mit gewünschter Uhrzeit, unter der Rufnummer 02132 135–0 gebeten. Von Alexander Ruth