Heinzelmännchen-Richtfest !

Am Samstag, 18. Februar, findet ab 14.11 Uhr in der Halle des Gartencenters Selders das traditionelle Richtfest der Büdericher Heinzelmännchen statt. Ganz Meerbusch ist dazu eingeladen! Von Alexander Ruth

Der Düsseldorfer Rosenmontagszug ist für die Jecken der Region sicherlich das Highlight der Session. Traditionell mit dabei sind natürlich auch wieder die Büdericher Heinzelmännchen, die mit einer großen Fußgruppe, der Tanzgarde und dem Rosenmontagswagen Hunderttausende Kostümierte am Straßenrand begeistern wollen.

Doch bis ein solcher Wagen fertig gestellt ist, vergeht viel Zeit. Im Sommer wurde gemeinsam das Thema, dass der Rosenmontagswagen aufgreifen soll, von einem Team der Heinzelmännchen erarbeitet. Pia Oertel, Ex-Venetia der Landeshauptstadt und Bühnenbildnerin, war dann für die künstlerische Gestaltung des Modells verantwortlich, das als Grundlage für den Wagenbau gedient hat. Seit August haben die Heinzelmännchen fleißig am Rosenmontagswagen gehämmert, gepinselt, geklebt und gesägt – jetzt ist der Wagen endlich fertig. Vorgestellt wird er der Öffentlichkeit erstmals beim traditionellen Richtfest. Und da soll das Gefährt ordentlich gefeiert werden. „Wir haben wieder ein tolles, buntes Programm zusammengestellt. Ich bin mir sicher, dass das Publikum viel Spaß haben wird“, freut sich Heinzelmännchen-Präsident David Burkhardt. Mit dabei sind unter Anderem das Düsseldorfer Prinzenpaar und der befreundete Verein „De Narrenkap“ aus Velp in den Niederlanden. Außerdem gibts Musik vom Düsseldorfer Karnevalssänger Michael Hermes, der niederländischen Show-Band „tisnikswutniks“, den Rheinfanfaren, Wanda Kay, dem Bundesfanfarencorps Büderich und dem Karnevals-DJ „Sir Henry“, der bis in die Abendstunden für beste Stimmung sorgen wird.

Auch die Tanzgarde der Heinzelmännchen wird das Publikum mit ihren Tänzen begeistern. Los geht es am Samstag, 18. Februar, ab 14.11 Uhr in der Halle des Gartencenters Selders. „Beste Stimmung ist vorprogrammiert. Und auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt“, freut sich der Vereinsvorsitzende Matthias Schulz. Das Team um die Chef-Wagenbauer Mike und Gisela Machner sind dann ebenfalls mit von der Partie. „Ich bin gespannt, wie unser Wagen bei den Büderichern ankommen wird und freue mich, dass wir das Ergebnis bald präsentieren können“, so Mike Machner. Gelegenheit, sich vom Wagen ein Bild zu machen, haben die Jecken beim Richtfest. Der Eintritt dazu ist frei.

(StadtSpiegel)