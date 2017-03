Helfer für „Tafel“ gesucht 2017-03-22T09:10+0100 2017-03-22T09:10+0100

Nach dem erfolgreichen Start der „Meerbusch hilft e.V. – Tafel” in Osterath folgt bald an jedem Donnerstag in den Mittagsstunden die zweite Ausgabe in Büderich. Weitere Helfer und Interessierte sind willkommen, wenn sich das Team am Donnerstag, 6. April, um 13.30 Uhr im Pfarrheim der Heilig Geist-Kirche, Karl-Arnold-Straße 36, trifft, um die Abläufe und Details kennen zu lernen. Von Alexander Ruth