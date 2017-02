Hohegrabenweg gesperrt 2017-02-17T11:53+0100 2017-02-17T11:52+0100

Die Bauarbeiten an den Leitungen des Gas- und Wassernetzes am Hohegrabenweg gehen weiter. Die grundlegende und dringende Sanierung erfordert eine rund vierwöchige Vollsperrung wochentags zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr. Mitte Januar begann der zweite Bauabschnitt zur Sanierung der Gas- und Wassernetzleitungen am Hohengrabenweg. „Jetzt sind die Hausanschlüsse dran,“ berichtet wbm-Projektleiter Jürgen Martin. Um die Hausanschlüsse zu legen, wird der Hohegrabenweg für eine voraussichtlich vierwöchige Dauer an den Werktagen tagsüber zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr komplett gesperrt. Die Sperrung betrifft den Straßenabschnitt „Auf den Steinen“ bis „Hohengrabenweg 67“. Von Alexander Ruth