Hohegrabenweg gesperrt

Anwohner und Büderich müssen sich noch länger gedulden: Jetzt hat der dritte Bauabschnitt am Hohegrabenweg begonnen. Von Alexander Ruth

Die Bauarbeiten an den Leitungen des Gas- und Wassernetzes am Hohegrabenweg nähern sich ihrem Ende. Mittlerweile hat der dritte Bauabschnitt begonnen. Die grundlegende und dringende Sanierung erfordert eine rund vierwöchige Vollsperrung wochentags zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr. Der zweite Bauabschnitt zur Sanierung der Gas- und Wassernetzleitungen am Hohegrabenweg ist beendet. Währenddessen wurden Hausanschlüsse im Straßenabschnitt „Auf den Steinen“ bis „Hohengrabenweg 67“ erneuert.

Im dritten Bauabschnitt wird nun der Straßenabschnitt „Auf den Steinen“ bis „Kanzlei“ gesperrt. Auch hier werden die Hausanschlüsse erneuert. Projektleiter Jürgen Martin schätzt die Bauzeit auf drei Monate: „In dieser Zeit wird der Abschnitt dann montags bis freitags zwischen 7.00 und 16.30 Uhr komplett in Richtung Kanzlei gesperrt. Am Wochenende ist der Hohegrabenweg durchgehend in dieselbe Richtung befahrbar.“

Die Anwohner wurden über das zeitweise Abstellen des Trinkwassers und mögliche Verkehrsbehinderungen informiert. Die wbm bitten auch alle anderen Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

(StadtSpiegel)