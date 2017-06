Hunde, Katzen, Nager und Co.

Am kommenden Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, wird zum ersten Mal die „Faszination Heimtierwelt“ auf dem Areal Böhler veranstaltet. Dabei geht es komplett um Hunde, Katzen, Nager, Vogel und Aquaristik. Die Messe unterstützt auch Tierschutzverbände und -vereine. Von Alexander Ruth

Die neue Heimtiermesse „Faszination Heimtierwelt“ feiert am kommenden Wochenende, 10. und 11. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre Premiere. Sie findet in den Alten Schmiedehallen auf dem Areal Böhler in Meerbusch statt und liegt somit zentral im Rheinland.

„Wir freuen uns, dass sich die Veranstalter der ‚Faszination Heimtierwelt‘ für Meerbusch als Messestandort entschieden haben. Denn der Wirtschaftsstandort Meerbusch bietet insbesondere eine große Kaufkraft, ein bevölkerungsreiches Einzugsgebiet und natürlich wohnen hier auch zahlreiche Heimtierhalter“, sagt Heike Reiß, Wirtschaftsförderin der Stadt Meerbusch. Gleichzeitig punktet der attraktive Messestandort mit einer guten Verkehrsanbindung und ist somit für interessierte Heimtierbesitzer aus benachbarten Städten in NRW leicht zu erreichen.

Die Messebesucher erwartet bei einem Besuch der neuen Heimtiermesse eine Location mit einem besonderen Ambiente. „In den Alten Schmiedehallen des Areal Böhler können sich Tierliebhaber im Juni in einer Messehalle mit industriellem Charme über Themen rund um das Heimtier informieren. Die Location bietet den Besuchern mit authentischer Industriearchitektur eine außergewöhnliche Atmosphäre und die zentrale Lage zur Landeshauptstadt Düsseldorf“, erläutert Patric Gellenbeck, Event- und Locationmanagement Areal Böhler.

Auf der 8.000 qm großen Ausstellungsfläche präsentieren über 110 Aussteller aus der Heimtierbranche einen abwechslungsreichen Mix aus Produkten, Dienstleistungen und Informationen rund um Hunde, Katzen, Nager, Vogel und Aquaristik. Tierfreunde können sich über verschiedene Heimtierthemen informieren und von einem interessanten Messeprogramm mit vielen Showacts, Mitmach-Aktionen und Vorträgen unterhalten lassen. „Als Veranstalter präsentieren wir mit der ‚Faszination Heimtierwelt‘ eine neue Heimtiermesse im Rheinland und freuen uns, dass wir mit der Stadt Meerbusch einen idealen Standort gefunden haben. Die Messe unterstützt auch zahlreiche Vereine und Verbände aus der Region, die sich für eine artgerechte Heimtierhaltung und den Tierschutz stark machen“, so Stephan Schlüter, Geschäftsführer des Veranstalters takefive-media GmbH.

Weitere Infos: www.faszination-heimtierwelt.de .

(StadtSpiegel)