Im Sommer Eröffnung?

Für rund sieben Millionen Euro wird das Meerbuscher Hallenbad aktuell saniert. Fast ein Jahr Bauzeit ist nun rum – und Meerbuschs Politiker machten eine Besichtigung der Baustelle. Das gute vorweg: Aktuell sieht es nach einer pünktlichen Eröffnung im Juli aus! Von Alexander Ruth

Grau, kalt, ungemütlich: Wer aktuell einen Blick auf das Meerbuscher Hallenbad wirft, der erkennt es nicht wieder. Bis auf den Rohbau ist von außen nahezu nichts mehr sichtbar. Seit gut einem Jahr findet die Sanierung im Auftrag der Stadt Meerbusch für sieben Millionen Euro statt. Jetzt statteten Meerbuschs Ratspolitiker der Baustelle einen Besuch ab – und durften sich über gute Neuigkeiten freuen: „Aktuell liegen wir genau im Zeitplan“, erklärte Claus Klein, Leiter des Service Immobilien. „Aber wir wollen jetzt nicht direkt versprechen, dass das auch weiterhin so bleibt.“ Zu viele Gewerke würden sich einbringen, als dass man hundertprozentig ausschließen könne, es würde nichts mehr passieren. Aber das Fazit generell: Alles super, alles bestens – läuft.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagte SPD-Ratsfrau und Landtagskandidatin Nicole Niederdellmann-Siemes. Und Jürgen Peters von den Grünen: „Wir hatten uns am Anfang ja schwer damit getan und einen überschaubaren Neubau mit geringeren Kosten präferiert. Mit dem Ergebnis, was wir heute sehen, sind wir insgesamt jetzt aber zufrieden.“

Und zu sehen gab es viel: Alles im Hallenbad ist entkernt, der Eingangsbereich fast leer. Im Hauptbecken stehen riesige Gerüste für die Deckenarbeiten. Ein neues Kleinbecken für Babys ist im Entstehen. Im Bereich des kleinen Beckens für Schwimmanfänger tut sich auch einiges: Große Panoramafenster öffnen sich in Richtung Hallenbadpark und dem vorbeiführenden Fußweg. „Wir haben draußen bereits den Bewuchs so weit zurückgestutzt, dass die Besucher wesentlich mehr das Gefühl bekommen, sie baden gerade in einem Park“, so Claus Klein. Und ein Gefühl kam bei der Führung tatsächlich bereits bei allen auf:

Meerbusch darf sich über ein tolles Bad freuen, das vom Ambiente her und mit geringen Heizkosten punkten wird.

(Report Anzeigenblatt)