Julia Hagenacker im Café „Leib und Seele“

Die Teamleiterin der Redaktion Meerbusch der Rheinischen Post kommt zu einem lockeren „Freitagabend-Gespräch“. Von Alexander Ruth

Das erste Freitagabendgespräch im Jahr 2017 führt Dr. Ute Canaris mit der Journalistin Julia Hagenacker, die seit kurzem das Team der Rheinischen Post in Meerbusch leitet. Sie ist am Freitag, 27. Januar, zu Gast im Café „Leib und Seele“.

Julia Hagenacker stammt aus Moers, hat Jura studiert und bei der Verlagsgruppe Rheinische Post (RP) ihr Herz für den Journalismus entdeckt. Sie hat bei der RP nicht nur die Lokalredaktionen, sondern auch die Arbeit in den großen Ressorts in der Zentrale kennengelernt: Report, Politik, Wirtschaft und Kultur.

Gerne geschrieben hatte sie schon als Kind. Kurz vor dem Abitur hat sie dann bei der Rheinischen Post in Moers hospitiert und da wurde ihr schnell klar, dass sie das Schreiben zum Beruf machen und Journalistin werden will. In der Redaktion Moers wurde ihr auch zu einem Jurastudium geraten, dass sie mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen hat.

Ihr macht es jeden Tag wieder Freude, als Journalistin zu arbeiten: unterwegs zu sein, Menschen zu treffen und jeden Tag neue Themen zu beackern. Die größte Herausforderung ist für sie ihre journalistische Verantwortung, denn die Planung für die Gestaltung des Lokalteils liegt bei ihr. Sie muss mit ihrem Team dafür sorgen, dass die richtigen Themen in der perfekten Mischung im Blatt landen. Julia Hagenacker liebt diese Gestaltungsfreiheit.

Ihre erste feste Stelle hat die Journalistin im Juli 2010 in Kaarst angetreten. Bevor Julia Hagenacker die Teamleitung in Meerbusch übernahm, war sie stellvertretende Teamleiterin für den Lokalteil der Neuß-Grevenbroicher Zeitung (NGZ).

Erholung von ihrem anspruchsvollen Job findet sie am Meer bei Sonne, Wind und salziger Luft. Seit Kindertagen liebt sie die Nordsee – auch bei Sturm und Regen – das typische Nordseewetter gehört für sie einfach dazu.

Das Gespräch beginnt um 18 Uhr und endet gegen 19 Uhr. Alle Meerbuscherinnen und Meerbuscher sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei im Café „Leib und Seele“ an der Bethlehemkirche, Dietrich-Bonhhoeffer-Str. 9, 40667 Meerbusch.

(Report Anzeigenblatt)