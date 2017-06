Kabarett in Christuskirche

Am Sonntag, 25. Juni, tritt um 18 Uhr der Kabarettist und Pfarrer Maybach in der Christuskirche auf. Sein neues Programm heißt „Viva la Reformation“. Unterstützt wird er durch die fabelhaften „Wartburg-Brothers“. Zwei ehrliche Country-Blues-Gitarren und die Kirchenorgel – Johnny Cash meets Johann-Sebastian Bach. Von Alexander Ruth

Der bundesweit bekannte evangelische Theologe gibt in seiner Vorstellung das Beste und das Neuste zum Thema Reformation. Er schafft mit seinem Programm auch diesmal wieder einen humoristischen Brückenschlag zwischen Politik und Religion. Es dauert nie lang, bis die Ersten im Publikum lachen.

Neben der Frage nach Spuren des Protestantismus in der deutschen Politik gibt es „Reformation zum Mit- und Selbermachen“, eine Analyse der konfessionellen Aspekte der Eurokrise, sowie eine aktuelle Betrachtung des Münsteraner Täufer-Reichs als evangelischem IS. „Reformation ist immer“, so lautet einer seiner Songs.

Der Eintritt für die Vorstellung kostet 8 Euro (ermäßigt 5 Euro). Veranstalter ist die Evangelische Kir

chengemeinde Büderich.

(StadtSpiegel)