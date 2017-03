Kindertrödel im „Fronhof“ 2017-03-23T09:21+0100 2017-03-23T09:21+0100

Am Samstag, 1. April, findet in der Kindertageseinrichtung „Fronhof“, Gereonstraße 6–8, von 14 bis 17 Uhr ein Trödelmarkt für Kinderkleidung und -spielsachen statt. Der Förderverein des Familienzentrums organisiert zahlreiche Verkaufsstände sowie einen gemütlichen Café-Bereich und lädt zum Stöbern und Plauschen ein. Interessierte sind herzlich eingeladen zu einem bunten Nachmittag. Erlöse durch Standmieten und Kuchenverkauf fließen in Anschaffungen für die Kita. Von Alexander Ruth