Kostenloses Mittagessen!

Ab dem 15. März startet in Büderich der „Meerbuscher Mittagstisch“. Bedürftige dürfen sich dann immer mittwochs über eine warme Mahlzeit freuen – und die ist dank eines großzügigen Spenders kostenlos. Die Ausgabe erfolgt immer zwischen 12 und 14 Uhr. Von Alexander Ruth

Mitte März startet ein neues Hilfsprojekt der evangelischen Kirchengemeinde Büderich für bedürftige Meerbuscher Bürger, die Sozialhilfeleistungen beziehen. Jeden Mittwoch lädt die evangelische Kirchengemeinde dann zum „Meerbuscher Mittagstisch“ ein. Alle infrage kommenden Bürgerinnen und Bürger, die sich eine „Meerbuscher-Mittagstisch-Kundenkarte“ holen, werden ab dem 15. März jeden Mittwoch im Café „Leib und Seele“ kostenlos ein gesundes und schmackhaftes Mittagessen erhalten. Diese Aktion läuft parallel zur „Tafel“ des Vereins „Meerbusch hilft“.

„Wir hoffen, mit unserem Angebot viele bedürftige und oft auch einsame Menschen anzusprechen und ihnen eine Freude zu machen“, sagt Dr. Ute Canaris, stellvertretende Presbyteriumsvorsitzende. „Schließlich gibt es auch in Meerbusch immer mehr Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind.“ Die Bedürftigen leben von sozialer Grundsicherung, Arbeitslosengeld II (Hartz IV) oder anderen Sozialhilfeleistungen – und unterhalb der Armutsgrenze. „Für die Kirchengemeinde und das Team vom Café Leib und Seele ist es eine Herzensangelegenheit, hier zu helfen“, so das Helferteam. Daher wird es nun ab dem 15. März jeden Mittwoch zwischen 12 und 14 Uhr einen abwechslungsreichen Mittagstisch mit frischen Zutaten der Saison geben. „Unser Budget ist aus einer großzügigen, privaten Spende von einem Gemeindemitglied finanziert“, erklärt Dr. Ute Canaris, die das Konzept vom „Meerbuscher Mittagstisch“ vorstellt. Umgesetzt wird der „Mittagstisch“ von einem engagierten, erfahrenen „Organisations- und Kochteam“. Unterstützt wird das Team der ehrenamtlichen Damen auch von Profis. Zu den beteiligten Köchen gehört Olivier Macé, der das französische Bistro Haus Meer in Büderich führt und spontan seine Mitarbeit anbot, als er von dem Projekt erfuhr.

Auf der Speisekarte des „Meerbuscher Mittagstisch“ steht aber nicht nur ein gesundes und wohlschmeckendes Gericht, die Gäste können sich auch auf Gemeinschaft und gute Gespräche freuen.

Bezugsberechtigte erhalten die „Meerbuscher Mittagstisch – Kundenkarte“ demnächst im Café „Leib und Seele“.

(StadtSpiegel)