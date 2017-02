Kurs über Tablet und Smartphone Teilen



In der AWO-Begegnungsstätte in Büderich, Am Kapittelsbusch 29, finden wieder neue Workshops zum Umgang mit Tablet-PC und Smartphone statt. Am Mittwoch, 22. Februar, 10 bis 13 Uhr läuft ein Anfängerkurs zur Heranführung an diese Medien. Am Samstag, 25. Februar, gibt es einen Aufbauworkshop von 9.30 bis 12.30 Uhr, in dem die Grundkenntnisse erweitert und vertieft werden. Thematisiert werden unter anderem das Zusammenspiel Tablet und PC, Fotobearbeitung, Kalenderpflege, sowie das Bedienen und Herunterladen wichtiger Apps. Bei Interesse erhalten die Teilnehmer auch Tipps für den Kauf eines Tablets und Smartphones. Gerne können eigene Geräte zum Kurs mitgebracht werden, ansonsten stehen IPads vor Ort zur Verfügung. Die Workshops kosten jeweils 20 Euro. Info: 02161 819942. Von Alexander Ruth