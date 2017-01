Liesel Czerwinski im Amt bestätigt

Der Büdericher Kirchenchor von St. Mauritius und Heilig Geist freut sich auf die Herausforderungen im Jahr 2017. Von Alexander Ruth

Jüngst fand die Jahreshauptversammlung des Kirchenchores von St. Mauritius und Heilig Geist in Büderich statt. Unter anderem wurde der komplette Vorstand unter Leitung von Liesel Czerwinski für weitere vier Jahre bestätigt. Nachdem man gemeinsam mit Pfarrer Michael Berning der Verstorbenen des vorigen Jahres gedacht hatte, dankte der Präses dem Chor für die schöne musikalische Mitgestaltung der Gottesdienste in 2016.

Der Chorleiter Johannes Maria Strauss stellte dem Chor die Termine für 2017 vor und betonte noch einmal, dass die Hauptaufgabe eines Kirchenchores die liturgische Arbeit ist. So wird der Chor auch in diesem Jahr selbstverständlich an allen hohen Feiertagen die Gottesdienste in Heilig Geist und oder St. Mauritius musikalisch mitgestalten. Als nächstes steht an Ostern die „Missa Pro Patria“ für Chor, Orgel und Blechbläser von J. B. Hilber auf dem Programm.

Eine ganz besondere Herausforderung, die in diesem Jahr auf den Chor wartet, ist die Beteiligung an einem großen Chorprojekt im Kreisdekanat Rhein-Kreis Neuss.

Dabei handelt es sich um die Aufführung des Werkes „Veni Creator Spiritus“ mit Texten und Kompositionen von Gregor Linßen (Neuss) und Colin Mawby (London). Gemeinsam werden zahlreiche Sängerinnen und Sänger aus dem Dekanat das Concert-Prayer am Pfingstmontag um 15.30 Uhr uraufführen und am Freitag, 16. Juni, im Kölner Dom singen. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen den Chor bei den Proben donnerstags um 19.30 Uhr im Probenraum über dem Jugendheim „Oase“ zu besuchen. Mitbringen muss man lediglich die Freude am Singen und die Bereitschaft regelmäßig zu den Proben zu kommen.

(StadtSpiegel)