Maschinenpistolen und Sandsäcke

Auf der wbm-Winterwelt patrouillieren jetzt Polizisten mit Maschinenpistolen, auch massive Sandsäcke wurden zum Schutz vor Ort in Stellung gebracht. Von Alexander Ruth

Nach dem schweren Terroranschlag in Berlin sind auch in Meerbusch die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden. Auf der Winterwelt patrouillieren nun Doppelstreifen mit Sicherheitswesten und Maschinenpistolen, dazu sollen große Sandsäcke besondere Punkte sichern. Diese befinden sich nun: vor dem Bürgerbüro, an einer Parkplatzreihe sowie an zwei Zufahrten an der Dorf- und an der Theodor-Hellmich-Straße. Das Sicherheitsgefühl solle damit primär geschützt werden, niemand gehe aktuell ernsthaft davon aus, dass die wbm-Winterwelt ein Anschlagsziel werden könnte. Aber: „Es bleibt schon ein mulmiges Gefühl“, sagt Winterwelt-Wirt Klaus Unterwainig. Die neuen Sicherheitsvorkehrungen seien absolut vernünftig und vollkommen angemessen. „Mehr kannste nicht machen.“ Der Besucherstrom sei im Verhältnis zu den Vortagen gleich gut geblieben.

(Report Anzeigenblatt)