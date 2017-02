Max Pricken führt junge Christdemokraten an!

Die Junge Union Meerbusch einen neuen Vorsitzenden: Max Pricken. Er löst damit Linda Schleenbecker ab. Von Alexander Ruth

Max Pricken ist neuer Vorsitzender der Jungen Union (JU) Meerbusch. Der 24-Jährige Student wurde einstimmig in der Mitgliederversammlung gewählt und übernimmt das Amt von Linda Schleenbecker. Schleenbecker ist weiterhin im Vorstand der Jungen Union als stellvertretende Vorsitzende.

„Ziel muss es sein, neue Themen anzustoßen und die Ausschüsse der Stadt Meerbusch mitzugestalten„ sagt Max Pricken bezüglich des weiteren Vorgehens der Jungen Union. Pricken möchte die Junge Union, welche „mit momentan 54 Mitgliedern im Stadtverband Meerbusch die größte politische Jugendorganisation der Stadt Meerbusch ist“, weiter nach vorne treiben. „In den letzten Monaten konnten wir auch ein generell verstärktes Interesse für Politik von Jugendlichen feststellen“, so Max Pricken. Alexander Gronwald, einer der vier neuen Beisitzer: „Wir müssen uns verstärkt für die Interessen unserer Generation einsetzen„ sagt Rückenwind bekommt die Junge Union durch die CDU Fraktion „Ich gratuliere dem neuen JU-Vorstand und freue mich, zusammen mit einer motivierten und starken JU in das Wahljahr zu gehen“, so der Fraktionsvorsitzende Werner Damblon.

Im Vorstand wird Fabian Hasebrink das Amt des Geschäftsführers weiter führen. Simon Brückmann übernimmt das Amt des Schatzmeisters. Alexander Gronwald, Bastian Gronwald, Markus Frank und Berna Giousouf wurden als Beisitzer ins Amt gewählt.

Interessierte können sich über die Facebookseite der Jungen Union Meerbusch oder über die Internetseite www.cdu-meerbusch.de melden.

(Report Anzeigenblatt)