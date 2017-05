Nepomuk feiert Geburtstag 2017-05-04T09:31+0200 2017-05-04T09:31+0200

Die Kindertagesstätte KiKu Nepomuk, Am Flehkamp 12 in Büderich feiert, am Samstag, 6. Mai, ihren dritten Geburtstag mit einem großem Frühlingsfest. Von 11 bis 16 Uhr warten viele Attraktionen auf kleine und große Besucher. Neben einer Hüpfburg, diversen Kinderspielen, Kinderschminken, Zuckerwatte und einer großen Tombola ist in diesem Jahr auch ein Kinderkarussell im Angebot. Leckeres Essen, Kuchen sowie kühle Getränke und Kaffee können selbstverständlich auch erworben werden. Von Alexander Ruth