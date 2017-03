Neues „Bücherfenster“ 2017-03-31T15:02+0200 2017-04-01T01:00+0200

Der Katholische Förderverein Büderich füreinander eröffnet am Sonntag, 9. April, unmittelbar nach dem Palmsonntags-Gottesdienst gegen 10.30 Uhr das neue Bücherfenster an der Heilig Geist Kirche. Das Bücherfenster soll die Gemeinde zum Lesen und Tauschen anregen. Die Bücher stehen zur kostenlosen Entnahme bereit und können auch gerne ergänzt werden. Das Projekt wurde über den Förderverein finanziert und unter Leitung des Architekten Rudolf Dahm in ehrenamtlicher Arbeit mit Helfern verwirklicht. Mit einer Segnung durch Pater Adalbert wird die Vorsitzende Christina Heger das Projekt der Gemeinde vorstellen. Foto Von Alexander Ruth