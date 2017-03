Nicht nur wichtig für Meerbuscher Schüler

Fundiertes Wissen per Mouseklick vom „Basis-Wissen Schule“ bis zur Weltchronik: Die Stadtbibliothek bietet ihren Kunden jetzt einen komfortablen Zugang für hochqualifizierte Datenbank-Recherchen an. Von Alexander Ruth

Die Stadtbibliothek baut ihren Medienbestand weiter aus und verbessert ihren Service. Auf den Internetseiten der Bibliothek (über www.meerbusch.de ) stehen jetzt selbsterklärende Datenbanken für vielfältige und vor allem verlässliche Recherchen zur Verfügung. Über den Button „Datenbanken“ kann sich jeder Nutzer mit seiner Bibliotheksausweisnummer und persönlichem Passwort anmelden und erhält so Zugang zu renommierten digitalen Werken bieten mit geprüftem, aktuellen Wissen.

Erstes Beispiel: Die „Brockhaus-Online–Enzyklopädie“ enthält mit 300.000 Stichwörtern und erklärten Begriffen den größten lexikalischen Bestand im deutschsprachigen Raum. Sie werden durch 33.000 Bild-, Video- und Audio-Dateien sowie interaktive Grafiken, Karten und Tabellen ergänzt. Für die Recherche unterwegs gibt es die Brockhaus App für iOS und Android zum Download.

Für Schülerinnen und Schüler dürfte die Datenbank „Duden-Basiswissen Schule“ eine große Hilfe sein. „Sie umfasst die wichtigsten Schulfächer der Sekundarstufen I und II. Die Beiträge sind schulformübergreifend auf die Bildungspläne aller Bundesländer abgestimmt“, erklärt die Leiterin der Stadtbibliothek, Hildegard Bodden-Omar. „Das ermöglicht schnelles und gezieltes Nachschlagen und Wiederholen und damit eine effektive Vorbereitung auf Klausuren oder Prüfungen.“ Grafiken, Bilder und Statistiken machen die Inhalte anschaulich und verständlich. „Duden-Sprachwissen“ bietet den schnellen und übersichtlichen Einblick in 17 Standardwerke aus dem Duden-Verlag zu allen Fragen rund um Sprache und zu ausgewählten Einzelthemen wie Wirtschaft, Recht und Medizin. Wer ein Suchwort eingibt, erhält Vorschläge und mögliche Fundstellen angezeigt.

Damit nicht genug: „Fragen zu Personen der Zeitgeschichte lassen sich mit rund 30.000 biografischen Artikeln der Munzinger-Datenbank Personen beantworten“, so Hildegard Bodden-Omar. Für Fragen nach den Ländern der Erde stehe die „Datenbank Länder“ zur Verfügung. Hier sind jeweils umfassende Informationen zu Geografie, Bevölkerung, Politik und Wirtschaft eines Landes zu finden. In der „Datenbank Chronik“ sind Welt-Ereignisse seit 1986 in mehr als 71.000 Meldungen dokumentiert.

Einen eigenen Recherche-Service für den Bereich Medien hält die Stadtbibliothek mit dem Zugang zur „Genios-Pressedatenbank“ bereit. Hier kann in über 450 Pressequellen und Zeitschriften gestöbert werden. Im „Presse und Publikumszeitschriften“ stehen für die Recherche von der Rheinischen Post über die Neue Zürcher Zeitung bis zur Financial Times Deutschland insgesamt 16 Tageszeitungen und Magazine zur Verfügung. Für Hildegard Bodden-Omar ist das ein echter Luxus, von dem jetzt alle Leser der Bibliothek profitieren können: „So ergänzen wir unseren Medienbestand optimal.“

(Report Anzeigenblatt)