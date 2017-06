Notfallversorgung am TourTag 2017-06-30T15:12+0200 2017-07-01T00:00+0200

Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes für die Durchfahrt der Tour de France am Sonntag ist auch für die Notfallversorgung alles organisiert. Den Sanitätsdienst für den „TourTag“ übernimmt die Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Niederrhein. Die Johanniter werden im Hallenbadpark an der Büdericher eine Unfallhilfsstelle und eine Kindersammelstelle einrichten. Mobile Einheiten stehen zur Verfügung, um bei Bedarf schnelle Hilfe auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz und entlang der Rennstrecke zu leisten. Für die Sicherheit der bunten Rahmenveranstaltung sorgen Einsatzkräfte eines privaten Sicherheitsdienstes. „Dazu ist selbstverständlich auch die Polizei in hoher Personalstärke vor Ort, um Verkehrsangelegenheiten zu regeln und die Gesamtveranstaltung zu sichern“, so Stadtsprecher Michael Gorgs. Zuschauer sollten sich aber aufgrund des hohen Sicherheitsaufkommens nicht einschüchtern lassen, sondern den TourTag in einer tollen Atmosphäre mitten in Büderich genießen. Von Alexander Ruth