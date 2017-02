OASE-Selbstverteidigung

Von der Selbstbehauptung bis zur Selbstverteidigung will das Team des Jugendzentrums OASE in Büderich Jugendliche und junge Erwachsene ab dem 13. Lebensjahr einige wichtige Verhaltensmuster und Abwehrtechniken zeigen. „Zunächst kommt es darauf an, sich der Situation bewusst zu stellen, den Überblick zu bewahren und nicht in Panik zu verfallen“, erklärt Hans-Jürgen Barbarino, Leiter des Jugendzentrums OASE. Von Alexander Ruth

„Daher wird unser erstes Augenmerk auch auf die Deeskalation gerichtet sein.“ Erst danach greifen die Teilnehmer zu Verteidigungsmaßnahmen. Beides wollen sie in einem Kurs montags von 19 Uhr bis 20 Uhr in der Turnhalle der Adam Riese Schule (Witzfeldstraße in Büderich) zeigen und vermitteln. Der Kurs findet an drei Montagen statt; endet somit am 6. März und beinhaltet Befreiungstechniken, Handhebel und Abwehr von Messern und Stöcken. „Wir erheben eine Kursgebühr von 10 Euro je Teilnehmer. Fachkundige Trainer unserer Taekwondo-Sportgruppe bürgen für eine hohe Qualität.“ Anmeldungen bitte im Jugendzentrum OASE unter 02132 10204 oder über info@jugendzentrum-oase.de. OASE (Report Anzeigenblatt)