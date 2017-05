Offene Gartenpforte Haus Meer 2017-05-16T09:22+0200 2017-05-16T13:21+0200

Der Weye-Park Haus Meer, entstanden aus den Anlagen der mittelalterlichen Klostergründung Meer, öffnet seine Türen am kommenden Wochenende, 20. und 21. Mai, zwischen 12 und 17 Uhr als Teil der „Offenen Gartenpforte“. Parkmöglichkeiten sind gegenüber auf dem P+R-Gelände. Die Aktion Offene Gartenpforte geht auf eine Initiative in England aus dem Jahr 1927 zurück. Dort wurde im Andenken an Königin Alexandra der National Gardens Scheme Charitable Trust errichtet. Ziel der gegründeten Aktion war es, attraktive Privatgärten an besonderen Tagen für Besucher zu öffnen und die eingenommenen Eintrittsgelder einem Hilfsfond für die Krankenpflege zukommen zu lassen. Auf diese Weise sollte das Schöne eines erlebnisreichen Gartenbesuches mit dem Nützlichen einer Wohltätigkeitsveranstaltung verbunden werden. Besucher haben die Möglichkeit, das Parkpflegewerk und seine Umsetzung kennenzulernen sowie historische Hintergründe des früheren Kloster- und Schlossgeländes zu erfahren. Von Alexander Ruth