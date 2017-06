Ordenssegen für Büdericher Schützen

Viele Orden gab es beim Büdericher Schützenfest. Heute ist der letzte Abend. Von Alexander Ruth

Neben prächtigen Bällen, strammen Umzügen und bejubelten Paraden ging am Wochenende ein warmer Ordenssegen auf die Büdericher Schützen nieder. Es ist aber auch ein besonderes Jahr, in dem Robert I. und Stefanie van Vreden die Schützen regieren. Selten wird etwa der Jubelorden des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften für 60 Jahre Mitgliedschaft vergeben. Diesmal durfte sich der ehemalige Chef des Husarenzuges und erste Stadtschützenkönig (1990), Oberstleutnant a.D. Wolfgang Panzer, über diese Ehrung freuen. In der Kutsche strahlte der Schwarze Husar beim Umzug dann mit Jubelorden und Sonne um die Wette. Mit dem St. Sebastianus Ehrenkreuz dekorierten die Bundesmeister Thomas Schröder und Andreas Kaiser mit Präsident Peter Gröters, Schatzmeister Wolfgang Baumeister und Ehrengeneral Herbert Richter gleich drei Vorstandsgrößen. Als Vierter im Bunde erwies sich Willi Vieten, der sich den Scheibenschützen und dem Club der Stadtschützenkönige mit gleichem Herzenblut widmet, da als durchaus ebenbürtig. Der Hohe Bruderschaftsorden wurde Edmund Motes, Reiner Höterkes, Lutz Klinkhammer, Peter Theunissen junior und Ralf Kemmerlin zuteil. Besonders der Rittmeister der Blauen Husaren, Edmund Motes, machte sich auch außerhalb der Büdericher Bruderschaft um Glaube, Sitte und Heimat verdient. Dasselbe gilt für Martina Steins, die seit 30 Jahren mit dem Bundesfanfarencorps 1968 auf vielen Schützenfesten mit ihrer Fanfare kaum zu überhören ist. Sie freute sich über die Schützenmusikerauszeichnung in Bronze. Zehn weitere Schützen ehrte Präses Michael Berning mit dem Silbernen Verdienstkreuz.

Besonderes Engagement zeigten auch drei Züge, die sich als „Driet Tonne Team“ dem Tonnenrennen zu Karneval widmen. Den Erlös von 6.000 Euro übergaben Vertreter der Gesellschaft Jägerlust, der Jägerkompanie Eintracht und erstmals der Heiderös’chen an Vertreter der Sebastianus-Schule Kaarst und des Wohnheimes Haus Miteinander. Fast genau eine Viertel Million ist in 37 Jahren bisher zusammen gekommen.

Heute folgt noch der glanzvolle Schlusspunkt des Festes mit der Krönung von Königin Stefanie van Vreden und dem Großen Zapfenstreich beim Krönungsball (ab 19.30 Uhr) im Festzelt. Auch die Abschlussparade um 17.30 Uhr auf der Dorfstraße ist noch einmal sehenswert.

(StadtSpiegel)