Ortsparteitag der FDP Meerbusch 2017-04-18T12:32+0200 2017-04-18T12:31+0200

Vorstandswahlen und der Direktkandidat für die Landtagswahlen - das erwartet die Mitglieder der Meerbuscher FDP beim diesjährigen Ortsparteitag am kommenden Montag, 24. April, um 19 Uhr im Gasthaus Zur Alten Post in Büderich. Die Freien Demokraten bereiten sich mit dem Ortsparteitag auf das Superwahljahr 2017 vor, und so startet der neu zu wählende Vorstand direkt in ein arbeitsreiches Jahr. Anwesend sein wird auch Simon Kell, der Direktkandidat der Liberalen für Meerbusch, Kaarst, Korschenbroich und Jüchen. Er wird von seinem Wahlkampf berichten und will die Gelegenheit nutzen, die Mitglieder der FDP Meerbusch zu treffen. Von Kellys Grammatikou