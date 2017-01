Pater Robert ist der Neue

Mit Franziskaner Pater Robert bekommt die Pfarrgemeinde St. Mauritius und Heilig Geist einen neuen Pfarrvikar. Pater Robert löst damit Pfarrvikar Adalbert Dabrowski ab. Und die Büdericher sind gar nicht begeistert, wollen ihren Pfarrvikar behalten. Von Alexander Ruth

Betrübt oder traurig wäre untertrieben. Die Stimmung in der katholischen Pfarrgemeinde Büderich ist alles andere als gut. Denn die Versetzung von Pfarrvikar Adalbert Dabrowski erzürnt die Gemeinde. Ihren Unmut haben sie bereits heute morgen in einer Demonstration vor der Pfarrkirche Heilig Geist zum Ausdruck gebracht. Sie wollen Adalbert Dabrowski behalten. Verständlich! In 14 Jahren seiner Tätigkeit hat er die Sorgen und Nöte seiner „Schäfchen“ kennen gelernt, hat in guten wie in schlechten Zeiten zur Seite gestanden. Doch nun soll er gehen.

Zum 1. Juni soll ein neuer Pfarrvikar in seine Fußstapfen treten. Es ist der Franziskaner Pater Robert Jauch OFM. (

OFM ist lateinisch und bedeutet: ordo fratrum minorum, übersetzt: Orden der Minderen Brüder

). Pater Robert Jauch ist Franziskaner, er ist 62 Jahre alt und war zuletzt in Düsseldorf-Gerresheim tätig. Er bringt eine gute und breite Erfahrung als Seelsorger mit nach Büderich.

„Es war nicht vorherzusehen, dass die Gemeinde wieder einen Pfarrvikar bekommt, denn wiederholt ist in der Vergangenheit aus der Personalabteilung in Köln signalisiert worden, die Gemeinde müsse in Zukunft mit nur einem hauptamtlichen Priester auskommen“, sagt Pfarrer Michael Berning. Die Menschen der katholischen Gemeinde in Büderich sind über den Weggang schlichtweg erbost. Das weiß auch Pfarrer Michael Berning. „Adalbert Dabrowski hat durch seine offene und immer fröhliche Art die Herzen aller Büdericher erobert“, so der Pfarrer weiter. Als neuer Seelsorger kommt nun der Franziskaner Pater Robert nach Büderich. Er wurde 1954 in Oberkassel als zweites von drei Kindern geboren und trat nach seinem Studium in den Franziskanerorden ein. Zuletzt war er Pfarrvikar in Gerresheim.

(Report Anzeigenblatt)